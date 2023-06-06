Присутствуют все факторы такого разрушения, кроме радиационного загрязнения.

OSINT-исследователи международного разведывательного сообщества InformNapalm утверждают, по своим экологическим и экономическим последствиями разрушения Каховской ГЭС для Украины можно приравнять к последствиям использования тактического ядерного оружия 5-10 килотонн.

Как сообщили в InformNapalm, факторы такого разрушения фактически идентичны ядерному взрыву, кроме радиационного загрязнения:

эвакуация населения, разрушение предприятий и объектов с вредными и ядовитыми веществами (хлор, аммиак, нефтепродукты и т.д.);

разрушение объектов водоснабжения, канализации, электроснабжения, коллапс продуктовой и медицинской логистики;

загрязнение части акватории Черного моря и другие последствия.

"Согласно Женевской конвенции, действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения", - отмечают эксперты.

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Россия взорвала Каховскую ГЭС - что известно

В ночь на 6 июня Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС. По данным "Укргидроэнерго" подорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

Близко 80 населенных пунктов в зоне потенциального затопления и большинство из них-временно оккупированы врагом. Эвакуацию затрудняет размытие дорог.

Характер повреждений свидетельствует, что дамбу взорвали изнутри. Ни о каких ракетных ударах не может идти речь. По состоянию на 11:00 последствия подрыва Каховской ГЭС контролируются. Ни один из населенных пунктов не ушел под воду.

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