К счастью, ни один населенный пункт полностью не ушел под воду на это время.

По состоянию на 11:00 последствия подрыва Каховской ГЭС контролируются. Ни один из населенных пунктов не ушел под воду.

Об этом сообщил блогер "Николаевский Ванек". По его данным, работают все службы, ведется мониторинг уровня воды.

"Насчет воды - могло быть хуже. Уровень воды растет не так быстро, как можно было себе представить, да и растет незначительно. Эксперты следят за допустимым уровнем воды и в любом случае сейчас ни один из населенных пунктов не находится под водой. То есть, пока можно сделать вывод - Атлантиды не будет", - отметил блогер.

При этом он добавил, что экологическую катастрофу бессмысленно отрицать. Экосистема местности изменится на длительное время, потому что ГЭС уже под водой. Война затрудняет восстановление ГЭС.

При этом блогер подчеркнул, что россияне взорвали дамбу не для прикрытия своего побега.

"Это не жест доброй воли или что-то в этом роде. Там колонны с катерами сейчас передвигаются на въезд и выезд, двигаются хаотично, стреляют также, прикрывая движение этих колонн", - отметил он.

Ситуация требует от общества самоорганизации, особенно это касается левого берега, ведь никаких рейсов или эвакуаций оккупанты не готовили, поэтому придется спасаться самостоятельно. Жителям оккупированных населенных пунктов надо ехать подальше от берега.

Огневые позиции на левом берегу будут отброшены дальше от правого берега - это уже факт.

Украинцам из регионов, избежавших последствий подрыва дамбы, стоит готовиться к помощи Херсона и области. Запросы пострадавшие херсонцы сформируют вскоре, если с этим возникнут проблемы.

"Никто никого не покинул и все службы работают. Левом берегу повторяю - если есть паника и много вопросов: пишите мне или любому другому Херсонскому каналу и спрашивайте консультации. Это нормально", - отметил блогер.

Россия взорвала Каховскую ГЭС - главные новости

Сегодня ночью Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС. По данным "Укргидроэнерго" подорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

Близко 80 населенных пунктов в зоне потенциального затопления и большинство из них-временно оккупированы врагом. Эвакуацию затрудняет размытие дорог.

Характер повреждений свидетельствует, что дамбу взорвали изнутри. Ни о каких ракетных ударах не может идти речь.

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