Российские СМИ в свою очередь сообщают о том, что в городе сработала система ПВО.

В сети сообщают о взрывах в оккупированном Луганске. По сообщениям социальных сетей, в городе подорвали еще один склад с боеприпасами российской оккупационной армии.

Российские СМИ в свою очередь сообщают о том, что в городе система ПВО сбила одну "Точку-У".

Напомним, вчера глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами.

"Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее – из Луганска. Снабжение боекомплектов на позиции у них нарушено, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян многовато", — заявил Гайдай.

Также вчера вечером на складах БК оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов. Местные заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, вследствие попадания ракет.

Позже эту информацию подтвердили пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Российские СМИ писали, что ВСУ ракетами дальнобойного РСЗО HIMARS уничтожили якобы склад с "селитрой". При этом пропагандисты утверждали, что удар был нанесен по жилому кварталу.

Вас также могут заинтересовать новости: