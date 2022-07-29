По словам эксперта, Луганщину будут освобождать во время военной контрнаступательной операции на востоке Украины.

Луганская область будет освобождена ВСУ так же, как и другие оккупированные области.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале.

По словам эксперта, Луганщину будут освобождать во время военной контрнаступательной операции на востоке Украины.

"Особенностей никаких не будет. Насколько я понимаю, главная задача будет пройти линию обороны, которая была по Минским соглашениям", – отметил он.

Жданов пояснил, что именно на этой линии выстроены прочные укрепления российских войск.

"Вполне возможно, что можем пойти не "в лоб" на эту линию обороны, а другими направлениями, с юга или севера. Но в любом случае, каких-либо особенностей (освобождения. - ред.) Луганской или Донецкой области я не вижу. Особенность может быть лишь в группировке российских войск, его способности, желании и возможности обороняться на том или ином направлении. И особенность будет заключаться, насколько масштабной будет контрнаступательная операция ВСУ: либо это будет контрнаступление на нескольких направлениях, либо поочередно – сначала на одном направлении, затем на другом. Поэтому Луганщина будет освобождена так же, как и другие оккупированные области", – выразил мнение эксперт.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Олег Жданов заявил, что стратегия освобождения временно оккупированного Херсона от российских захватчиков путем их "измора" дает результаты и весьма успешные. Вполне вероятно, что ВСУ освободят город уже к концу лета.

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