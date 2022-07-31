Ловец дронов очень нужен украинским военным в зоне боевых действий, отмечается в сюжете.

Новое оружие едет в Украину, его подарил президент Литвы Гитанас Науседа, который приехал в Киев 28 июля.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, речь идет об амуниции и 10 бронемашинах, а также об антидроновых системах.

Литва передаст Украине бронетранспортеры М113, это БТР американского производства, а также бронемашины М577, то есть несколько улучшенной версии М113. 6 лет назад Литва закупила это оружие в Германии, но сейчас охотно отправляет свои покупки воевать против Путина.

Другое дело с антидронами, это исключительно литовская разработка. Ловец дронов очень нужен украинским военным в зоне боевых действий. Это военная помощь от Литвы вовсе не первая. Официальный Вильнюс помогал Киеву оружием с первых дней войны. Первые "Стингеры" Украина получила именно от Литвы. Также на протяжении последних пяти месяцев Литва отправляла в Украину системы минометного огня, противотанковое и зенитное оружие. Но именно крайний визит литовского президента в Киев очень возмутил Путина. 28 июля его армия словно взбесилась и за одно только утро выпустила по Украине более 20 ракет.

Ранее УНИАН сообщал, что немецкие самоходные зенитные установки Gepard уже находятся на украинской земле. Вопреки прогнозам скептиков, Германия все же начала поставлять Украине тяжелое вооружение.

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