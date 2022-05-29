Модели российских военных-мародеровв будут продавать на аукционе в поддержку Украины. Литовский моделист Томас Упскас объявил об окончании работой над своей композицию "Brothers in Arms".
Об этом он поделился на своей странице в Facebook.
Модели иллюстрируют, как путинские вояки и, по совместительству, мародеры грабили украинские дома, унося все, что только попадалось им на глаза. Здесь нашлось место и излюбленным российскими мародерами изделиям из санфаянса.
Старт аукциона начинается со ставки в 2000 евро. Все вырученные с аукциона средства будут направлены на помощь украинской армии.
Мародерство оккупантов
С начала полномасштабного вторжения РФ их солдати неоднократно обвинялись в мародерстве на захваченных землях. Так, еще в начале апреля украинская разведка сообщала, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.
В то же время о своих преступлениях они сами часто говорят в разговорах по телефону с родными. В одном из аудиоперехватов СБУ мать восхищается своим сыном-грабителем и переживает, не отберут ли у него украденное имущество украинцев.
Также есть масса показаний и в отношении массового грабежа в Украине продовольствия. Более того, этот "бизнес" курируют россияне высшего уровня, утверждают в Министерстве аграрной политики.
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