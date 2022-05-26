При этом российские оккупанты обворовывают не только украинцев, но и собственную армию.

Путинские вояки и, по совместительству, мародеры за 3 месяца со дня полномасштабного российского вторжения отправили из Украины домой около 58 тонн посылок с награбленным.

Самая крупная из них весила 381 килограмм, говорится в расследовании "Медиазоны".

По данным журналистов, больше всего грузов россияне отсылают из города Валуйки, находящемся в 20 км от "ЛНР" и Клинцы Брянской области в 60 км от украинской границы. "Лидерами" по получению награбленного стали Москва (10,3 т) и Екатеринбург (6 т), а также город Юрга, где живет всего 80 тыс. человек, но стоят три военных части.

Среди посылок – кроссовки, шины, микрофон, телевизор, колбасы и консервы, гитары, палатки и многое другое. Что примечательно, в одной из посылок был беспилотник, похожий на "Орлан". То бишь российские вояки обворовывают не только украинцев, но и собственную армию.

В наш мониторинг попали 13 городов по границе Украины с Россией и Беларусью. Мы обнаружили не только аномальный рост отправлений, который совпал с началом войны, но и необычные связи между городами, подтверждающие версию повального мародерства – отмечает издание.

К слову, пик приграничных отправлений пришелся на начало апреля – именно в этом время российские войска отступила из Киевской области и севера Украины.

Мародерство оккупантов

С начала полномасштабного вторжения российские военные неоднократно обвинялись в мародерстве на захваченных землях. Так, еще в начале апреля украинская разведка сообщала, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.

В то же время о своих преступлениях они сами часто говорят в разговорах по телефону с родными. В одном из аудиоперехватов СБУ мать восхищается своим сыном-грабителем и переживает, не отберут ли у него украденное имущество украинцев.

Также есть масса показаний и в отношении массового грабежа в Украине продовольствия. Причем, этот "бизнес" курируют россияне высшего уровня, утверждают в Министерстве аграрной политики.

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