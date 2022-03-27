Кроме корректировки огня мужчина также передавал россиянам информацию о расположении ВСУ.

В Лисичанске Луганской области задержан мужчина, который передавал россиянам информацию о расположении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, мужчина не только информировал о местонахождении ВСУ, но и корректировал обстрелы оккупантов Российской Федерации.

"Полицейские Луганской области продолжают работать в усиленном режиме в условиях военного положения и документируют все факты военных преступлений, совершают патрулирование и обнаружение мародеров", – сказано в сообщении главы Луганской ОВА.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Житомире задержали двух корректировщиков огня по воинской части. Российские ракетные удары были нанесены на воинскую часть утром 25 марта. "Нам сегодня прилетело. Ракета ударила по воинской части. Попала. Слава Богу, более-менее все нормально. Взяли после этого двух человек, у которых были фотографии этого объекта со всех сторон", - сообщил городской председатель Житомира Сергей Сухомлин.

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