Денисова в очередной раз призвала международное сообщество ужесточить санкции на государство-террориста для немедленного прекращения военных действий.

Террористическая армия России прицельно из тяжелого вооружения уничтожает города Луганской области.

Об этом у себя в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"ССегодня оккупанты дали обещание сохранять режим тишины для вывода мирных жителей из области и сразу сверхтяжелыми ракетами "Точка-У" и "Градами" обстреляли город Лисичанск. Спасатели еле успевают тушить пламя", – отметила она.

Омбудсмен напомнила, что сегодня из-за обстрелов произошло возгорание дома, обесточена шахта, где под землей находились работники. Кроме того, в Северодонецке в результате массовых обстрелов загорелся продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе пострадала женщина.

Она подчеркнула, что жестоко убивая мирное население, войска агрессора продолжают совершать преступления против человечности, определенные уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, пренебрегая всеми требованиями Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Прошу международное сообщество, наших партнеров продолжать усиливать экономические и финансовые санкции на государство-террориста Россию для немедленного прекращения военных действий и геноцида украинского народа", – призвала Денисова.

В результате вражеских обстрелов на Луганщине 27 населенных пунктов остались без газоснабжения, еще 32 – обесточены. В одном только Лисичанске без тепла находятся почти 7 тыс. абонентов.

Вас также могут заинтересовать новости: