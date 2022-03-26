Российские ракетные удары были нанесены по воинской части утром 25 марта.

В Житомире задержали двух корректировщиков огня по воинской части.

Об этом сообщил в вечернем видеообращении городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Российские ракетные удары были нанесены на воинскую часть вчера, 25 марта, утром.

"Нам сегодня прилетело. Ракета ударила по воинской части. Попала. Слава Богу, более-менее все нормально. Взяли после этого двух человек, у которых были фотографии этого объекта со всех сторон", - отметил Сухомлин.

Он призвал жителей города быть осторожными.

"Ситуация такова, что очень многие люди заброшены в город и давно уже в городе, ждут заданий и этот "русский мир", - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, российские военные уже длительное время обстреливают Житомирщину. 21 марта область впервые обстреляли из "Градов", было известно о по меньшей мере трех погибших.

24 марта оккупанты обстреляли село Кирданы на Житомирщине. В результате ракетных ударов российских оккупантов повреждены жилые дома, здание лицея, котельная и Дом культуры.

Также оккупанты продолжают попытки уничтожить военную инфраструктуру Украины. 25 марта оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре. Накануне нанесли три ракетных ударов по военной инфраструктуре в Ровенской области.

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