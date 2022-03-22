5 переселенцев поселились в Гайсинском районе и постоянно были на связи с российскими военными.

Полицейские Винницкой области задержали диверсионную группу, которая работала на врага.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

20 марта оперативники областного главка полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали пособников оккупантов.

5 переселенцев из Харьковщины поселились в Гайсинском районе и постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.

У задержанных изъята компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений.

Мужчины переданы соответствующим спецслужбам.

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже четвертую неделю.

После неудачи с блицкригом Киева оккупанты сосредоточились на бомбардировке украинских городов и терроре мирных жителей.

С начала вторжения Вооруженные силы уничтожили более 15 тысяч оккупантов и сотни единиц боевой вражеской техники.

За предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

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