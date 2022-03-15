Пособникам оккупантов грозит серьезное наказание, если они доживут до суда, предупредил советник министра внутренних дел.

В городе Новая Каховка Херсонской области оккупанты призвали граждан Украины наняться на работу в "полицию".

Полицаев в Новой Каховке ищут в связи с тем, что город покинули сотрудники украинской полиции, говорится в обращении противника, которое опубликовал советник главы МВД нашей страны Антон Геращенко.

Советник министра отметил, что украинцы, которые согласятся стать полицаями, будут сидеть вечно за измену Родине.

"В Новой Каховке оккупационная администрация призвала украинских граждан наниматься работать полицаями. Предупреждаю каждого, кто это сделает - за измену Родине будете сидеть вечно! Если доживете, конечно, до суда", - отметил Геращенко.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Херсон.

Позже враг вошел в Херсон и некоторые населенные пункты, расположенные на Херсонщине.

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