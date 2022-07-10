Оккупационные войска постоянно обстреливают подразделения Сил обороны и населенные пункты на линии фронта.

Линия фронта на территории Донецкой области не изменилась, враг пытается безуспешно атаковать.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время Всеукраинского телемарафона.

По его словам, оккупационные войска постоянно обстреливают подразделения Сил обороны и населенные пункты на линии фронта.

"Линия фронта не изменилась, атаки врага происходят постоянно, но его наступательные действия успеха не имеют. Линия фронта под постоянными обстрелами: Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Торецк, Очеретяне, Курахово, Бахмутское направление, Славянск, Краматорск", - сказал он.

Также он выразил уверенность, что россияне не будут менять тактику захвата городов с помощью постоянных обстрелов.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия ударила по Донетчине. Враг атаковал Часов Яр ракетами из "Ураганов", под завалами многоквартирного дома оказались минимум 30 человек, среди них есть 9-летний ребенок. Уже известно о погибших.

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