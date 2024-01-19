Также он занимался сборами для войск РФ.

На войне в Украине ликвидировали российского оккупанта Эдуарда, который вел в Telegram канал "Моисей |Сводки с фронта".

Последнее сообщение он опубликовал 17 января. "В крынках Ад...." - написал оккупант. Уже в пятницу, 19 декабря, его жена написала на канале пост о его гибели. Она пишет, что обстоятельств его гибели не знает.

Захватчик был оператором беспилотных летательных аппаратов, а также собирал деньги на БПЛА для захватнической армии РФ. Российские "военкоры" пишут, что он выслеживал украинские лодки и катера на Херсонщине.

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Ситуация на левом берегу Херсонщины: последние новости

По последним данным Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, на левому берегу РФ держит около 70 тысяч личного состава.

Захватчики продолжают устраивать безуспешные штурмы, в которых теряют солдат и технику. В итоге они все равно возвращаются на свои позиции. Тем временем украинские силы удерживают позиции и работают над расширением плацдарма на левом берегу.

Аналитики американского Института изучения войны сообщали, что из-за морозов на многих участках Днепра замерзла вода. Этот фактор затрудняет переправу для ВСУ.

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