Ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами", находится на боевом дежурстве в море.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на юге, где происходят "бессмысленные штурмы" врага на левом берегу Херсонской области, а общая обстановка в море - штормовая. Она также ответила на вопрос о причинах довольно спокойной ночи для Украины.

"Очевидно, целый комплекс причин. Потому что действительно меняется погода, довольно стремительно меняется. И подстроиться под нее боевые условия могут не всегда. И применение техники должно предусматривать такие изменения. В частности, активность в воздухе – то, что сейчас самое актуальное, – это дроновые атаки и дроновая разведывательная деятельность. Она существенно претерпела изменения за вчерашние сутки, потому что действительно было невозможно на некоторых участках применить такое вооружение", - отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь отметила, что если предыдущие сутки характеризовались чрезвычайной дроновой активностью врага в воздухе, то эти сутки прошли намного спокойнее.

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"Даже количество артиллерийских обстрелов снизилось. Если раньше мы говорили о почти 100 и плюс, эти сутки не дотянули и до 70 обстрелов по Херсонской и Николаевской областях", - рассказала она.

Гуменюк добавила, что враг все равно продолжает обозначать свое присутствие и с Кинбурнской косы, и с левого берега, пытаясь артобстрелами все же давить на людей.

Пресс-секретарь также отметила, что на левом берегу Херсонщины российские оккупанты продолжают свои "бессмысленные штурмы", которые не имеют ни успеха, ни продвижения, зато враг несет потери в личном составе и технике, и возвращается на свои позиции.

"Мы продолжаем удерживать позиции и работаем над тем, чтобы произошло и расширение (плацдарма на левом берегу Херсонщины – УНИАН)", - сказала она.

По словам Гуменюк, общая концентрация захватнических войск на левом берегу чрезвычайно высока – более 70 тыс. личного состава.

"Они при этом имеют возможность маневрировать в площадях, потому что за ними большой материковый кусок Украины, который они оккупировали", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что там сосредоточено и несколько сотен единиц техники, что означает, что "они имеют возможность ее подавать к линии боевого столкновения дозировано".

"Что они и делают. Потому что те дозы, которые они использовали, мы уже все уничтожили, и там выстроилась уже такая полоса кладбища вражеской техники, к которой они уже даже не решаются выдвигаться", - рассказала Гуменюк.

Ситуация в Черном море

Также на вопрос о ситуации в море она отметила, что в Черном море продолжает находиться корабельная группировка в количестве трех единиц, один из которых - это надводный ракетоноситель "Адмирал Макаров".

"Общая обстановка в море штормовая. И шторм внутри Черного моря довольно мощный. Ближе к берегам он умереннее. Но все же очевидно команда "Адмирала Макарова" чем-то провинилась, что они в течение всех штормов на боевом дежурстве и испытывают свой вестибулярный аппарат", - сказала пресс-секретарь.

Уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким, добавила она. Ведь боевой корабль, ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами", находится на боевом дежурстве.

"Что касается активности вражеской авиации – пока мы ее не наблюдаем. И общая погодная обстановка свидетельствует о том, что здесь у них будут определенные сложности", - отметила Гуменюк.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики "Института изучения войны" (ISW) со ссылкой на российские источники отметили, что река Днепр замерзла на многих участках, что затрудняет переправу украинским защитникам.

Также указывается, что на левом берегу Херсонской области продолжаются позиционные бои. Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции. Пока подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не зафиксировано. Под Крынками также продолжаются позиционные бои.

По словам американских аналитиков, россияне боятся наступления ВСУ возле Крынок, готовятся к обороне.

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