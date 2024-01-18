Аналитики наблюдают увеличение количества ударов беспилотников "Шахед" по украинским позициям на передовой.

Река Днепр замерзла на многих участок, что затрудняет переправу украинским защитникам.

Об этом сообщают аналитики ISW со ссылкой на российские источники. Также указывается, что на левом берегу Херсонской области продолжаются позиционные бои.

Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции. Пока подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не зафиксировано. Под Крынками также продолжаются позиционные бои.

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Аналитики ISW наблюдают увеличение количества ударов беспилотников "Шахед" по украинским позициям на передовой. В то же время один из российских военкоров заявил, что оккупационные войска сосредоточили артиллерийскую и авиационную деятельность в прифронтовых районах,

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Как сообщили аналитики группы DeepState, по всей линии фронта постепенно увеличивается активность российских оккупационных войск.

Российские захватчики отмечают значительные потери на левом берегу Херсонщины. Для вражеской армии есть 2 очень опасных направления. В ближайшее время враг будет пытаться их как-то обезопасить.

Глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг Николай Маломуж убежден, что Путин сформирует новую стратегию наступления. Стратегический замысел уже провален. Основной стратегией будет не только проведение отдельных контрударов, а развертывание на отдельных наступлениях широкомасштабных прорывных форматов.

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