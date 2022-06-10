Дети говорят, что есть можно только булки или хлеб.

В Мариуполе оккупанты продолжают открывать школы и показывать "картинку" о том, что жизнь якобы "наладилась". В одном из учебных заведений рашисты кормят детей тем, что трудно назвать едой. Школьникам предлагают хлеб и "бурду" из капусты.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Показательные "кормления" оккупанты устроили в школе №53. Туда рашисты привозят "больших гостей", которые могли своими глазами увидеть имитацию мирной жизни.

"Стандартное питание для детей. Кусок хлеба. Бурда из тушеной капусты. Жидкое какао и булка. Дети говорят, что есть можно только булку и хлеб. Однако родителям оккупанты рассказывают, насколько лучше стало с приходом России", - написал Андрющенко.

Также он показал фото для сравнения. Еще четыре месяца назад, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, в Мариуполе детей кормили значительно лучше. Школьники получали мясо, фрукты и соки, а не "бурду" из капусты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе оккупанты закрыли больницу, чтобы скрыть вспышку холеры.

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