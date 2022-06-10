Из больниц воруют современное оборудование.

Российские оккупанты начали разбирать и вывозить из дворов Мариуполя детские площадки, троллейбусы и медицинскую технику.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram-канале.

"Мариуполь отдали на хищение! Оккупанты вывозят из города уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что в так называемой "ДНР" радуются, что "теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города".

"Из больниц похищают современное оборудование, а из некогда уютных дворов забирают детские площадки", - отмечается в сообщении городского совета.

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонных разговоров российских захватчиков. На них оккупанты рассматривают способ "разминировать" Мариуполь "естественным методом" - выпустив пленных украинцев на минные поля.

Ранее городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что захватчики создали в Мариуполе такие условия, при которых местные жители не могли выехать на подконтрольную Украине территорию. Он говорит, что людей заставляют проходить фильтрацию, во время которой оккупанты их не кормят, а также издеваются над ними.

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