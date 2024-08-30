Эксперт прогнозирует выход ВСУ на определенные позиции в тыл врага на Харьковщине.

Украинская армия в Курской области умело воспользовалась "окном возможностей" для прорыва, но теперь враг оправляется, и продвижение ВСУ значительно замедлилось. Однако ВСУ все равно стоит продолжать создавать "санитарную зону" в РФ, отметил в интервью OBOZ.UA ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Наше наступление и должно было замедлиться, потому что первые достижения, первое большое продвижение было благодаря эффекту неожиданности... Но такое "окно возможностей" может работать 2-3 недели. Это время уже прошло. Россияне перебросили туда войска, они уже понимают, что мы примерно должны делать. Поэтому продолжать наступать в таком же быстром темпе, как в начале, даже теоретически невозможно. На это никто и не рассчитывал", - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, есть смысл расширять присутствие ВСУ вдоль наших границ, чтобы создавать "санитарную зону" и возможно окружить российские войска, которые находятся на юге от реки Сейм. А в перспективе возможен выход на определенные позиции уже в тыл врага на Харьковщине.

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Отвечая на вопрос о том, каким должен быть размер этой "санитарной зоны", Гетман сказал, что "в идеале она должна быть более 100 километров".

"Конечно, пока нам сложно это сделать, но по крайней мере это должно быть несколько десятков километров. Но это не так же, как делить участок, кому сколько соток. Все зависит от рельефа местности, от необходимости, от населенных пунктов, дорог и т.д., а не просто от рисунка на карте. На определенных участках можно продвинуться глубже, на других - наоборот. Очевидно, все будет зависеть от конкретных условий", - добавил он.

Курская операция ВСУ

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что у ВСУ есть потенциал расширить границы проведения в России Курской операции в юго-западном направлении. По его мнению, расширить операцию ВСУ могут на Глушковский район.

Сейчас Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. За сутки нашим защитникам удалось продвинуться на отдельных направлениях еще на два километра и взять под контроль 5 квадратных километров территории.

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