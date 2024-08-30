По его словам, Украина продемонстрировала свою способность вести неожиданные атаки.

Вторжение Украины в Курскую область РФ нанесло огромный удар по режиму диктатора России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, пишет Business Insider.

"Тот факт, что это вообще стало возможным, гораздо важнее, чем фактическая территория на месте. Это имеет разрушительное действие для режима Путина", - сказал Бильстрем.

Успех Украины под Курском нанесет психологический удар россиянам, сказал дипломат, чья страна официально присоединилась к альянсу НАТО в марте.

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"Это показывает российскому населению и всему миру, что российская военная машина является пустой", - сказал Бильстрем.

Дипломат отметил, что его страна надеется увидеть конец правлению Путина над Россией.

"Каждый, кто сегодня смотрит на Россию, может видеть, что с нынешним режимом мы все рискуем продолжить империалистическую полосу, империалистические планы в отношении ее близких соседей, начиная с Украины, Беларуси, Грузии и т.д.", - добавил Бильстрем.

Украина начинает сталкиваться с некоторым давлением со стороны россиян в Курской области. Но Бильстрем остается уверенным в военных возможностях Украины.

"Война - это рискованное дело. Конечно, могут быть неудачи, но никто не может отрицать того факта, что украинцы смогли это сделать. И если они могут сделать это один раз, они могут сделать это дважды или даже в третий раз", - сказал он.

Курская операция

Операция украинских войск в Курской области РФ значительно изменила динамику войны. В частности, это подорвало моральный дух оккупантов. Как пишет The Hill, влияние боев на территории РФ заметно далеко за пределами поля боя, поскольку это демонстрирует беспорядок внутри Кремля. Из-за этого фокус командования страны-агрессора сместился с Украины на все более хрупкое удержание власти.

Украина может расширить свой плацдарм в Курской области сразу в нескольких направлениях, заявил военный обозреватель Денис Попович.

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