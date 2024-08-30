Украина продемонстрировала, что способна переломить ход войны, заявил Александр Мусиенко.

У ВСУ есть потенциал расширить границы проведения в России Курской операции в юго-западном направлении, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

"Успешной Курской операцией Украина продемонстрировала, что способна переломить ход войны. У Сил обороны есть потенциал расширить зону проведения операции, а также пополнить обменный фонд", - отметил он.

По его мнению, расшить операцию ВСУ могут на Глушковский район:

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"Там есть все перспективы для того, чтобы вытеснить противника или даже лучше еще пополнить обменный фонд для Украины, чтобы поменять как можно больше наших военнослужащих, которые находятся в плену в России. Кроме того, это позволит расширить еще западнее, на 30-40 км, зону, которую будут контролировать украинские войска".

Как добавил Мусиенко, россияне пытались остановить действия Сил обороны Украины за счет внутренних резервов, но им это не удалось:

"Российское командование пыталось остановить украинское наступление, что называется малой кровью - теми силами, которые оставались на территории России. Но этого им не удалось. Соответственно можно констатировать, что Украина продемонстрировала: против российских войск можно и необходимо воевать. Более того, можно проводить внезапные и довольно успешные операции, которые влекут за собой ряд последствий".

Операция ВСУ в Курской области России – актуальное

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. За сутки нашим защитникам удалось продвинуться на отдельных направлениях еще на два километра, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Взяли под контроль 5 квадратных километров территории", - сказал он на заседании Ставки 30 августа.

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