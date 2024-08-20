По словам Романа Свитана, уже взорваны три моста через реку Сейм, логистика врага нарушена.

Из-за подрыва ВСУ трех мостов через реку Сейм в Курской области России логистика врага была нарушена, ведь россияне теперь не могут перебрасывать военные средства и подкрепления. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, уже понятно, что этот плацдарм будет расширяться. При этом оптимальный вариант его удерживать с севера по реке Сейм.

"Там около десятка мостов. Я так думаю, что в ближайшее время их нужно будет уничтожить", - считает Свитан. Видео дня

Он пояснил, что пока россияне не перебросили туда средства ПВО, чтобы сбивать те средства поражения, которыми ВСУ уничтожают мосты, а "впоследствии наши Воздушные силы похвастаются, каким механизмом они их уничтожают".

"Этих мостов более десятка и в районе Курска, Льгово, Рыльска, того же Курчатово. Они должны быть уничтожены, тогда у нас нарисуется тот плацдарм, в который россияне будут бояться заходить", - добавил эксперт.

Уничтожение мостов в Курской области РФ

На данный момент ВСУ уничтожили уже три моста через реку Сейм в Курской области РФ. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, это поможет ВСУ, ведь подрывает логистику россиян.

Как сказал эксперт, подрыв мостов выгоден тем, что российская армия не сможет быстро перебрасывать подкрепления, а тем временем украинские военные смогут в дальнейшем продолжать наступательные действия.

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