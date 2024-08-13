Победа Украины ни в коем случае не является недостижимой, отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Вторжение Украины в Курскую область может стать поворотным моментом в истории России, как и первое сражение 1943 года. Высокомерие Путина наконец встретило своего врага, считает британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, который командовал силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы.

"Практически на той же территории в 1943 году огромные советские силы отразили нацистские полчища в битве, которая по праву считается одним из поворотных моментов во Второй мировой войне. Но хотя однажды Курску могло быть гарантировано особое место в пантеоне российской гордости, нынешняя операция Украины там означает, что теперь о нем могут помнить, как об источнике унижения России. И если Запад позволит Киеву воспользоваться своими успехами, он может оказаться местом еще одного поворотного момента в российской истории", - написал Бреттон-Гордон в колонке на The Telegraph.

Нынешний шаг Украины нанесет вред Путину как минимум по трем причинам, отметил полковник:

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"Во-первых, это означает, что ему придется отвлечь силы для защиты от других вторжений через границу, которые, несомненно, планируются для того, чтобы еще больше вывести из равновесия российских агрессоров. Киев привнес дополнительный элемент опасности в российское планирование. Теперь также ясно, что у России нет мобильного резерва, который мог бы закрыть бреши в ее обороне, и, конечно, нет никаких признаков того, что у местных жителей есть какое-либо желание взять в руки косы и кирки, чтобы замедлить украинское наступление".

Во-вторых, как считает Бреттон-Гордон, курская операция "вызывает глубокую неловкость и может помочь дестабилизировать правление Путина".

"Кремль не может защитить собственную территорию России, не говоря уже о том, чтобы победить Украину, и впервые этому вопросу, похоже, уделяется значительное внимание в ведущих средствах массовой информации", - акцентировал полковник.

В-третьих, добавил автор, вторжение в Курскую область демонстрирует, что Украине не нужно такое же количество людей или оружия, как россиянам, чтобы изменить ситуацию: "Другими словами, победа Украины ни в коем случае не является недостижимой".

По словам полковника, сейчас Западу следует обеспечить Украине возможность закрепить свои тактические успехи в Курске, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

"Действительно, это возможность сократить войну, которой, несомненно, воспользовались бы Черчилль и Рузвельт… Это шанс для сэра Кейра Стармера оставить свой след, а для Джо Байдена - достойное наследие", - считает автор.

Бои в Курской области - актуальное

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина не заинтересована забрать себе территорию Курской области, где сейчас Силы обороны Украины проводят операцию:

"В отличие от России, Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию Курской области, но мы хотим защитить жизнь своих людей. Я просто напомню для справки, что, в частности, из районов Курской области только с начала этого лета и только по районам нашей Сумской области Украины было нанесено более двух тысяч ударов".

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