Приведут ли такие удары к прекращению огня и мирным переговорам - другой вопрос, отметил он.

Предоставление Украине разрешения на удары по России дальнобойными ракетами окажет серьезное влияние на способность страны-агрессора проводить свои военные операции на украинской территории. Такое мнение высказал в полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

В эфире "24 канала" он отметил, что пока премьер-министр Великобритании Кир Стармер следует примеру США и частично Франции. Как известно, Вашингтон и Париж ограничивают применение предоставленного Украине оружия. По мнению полковника, Стармер должен быть смелым и позволить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям на территории РФ.

В то же время приведут ли такие удары к прекращению огня и мирным переговорам – другой вопрос. Британский полковник не уверен, готов ли Кремль отказаться от украинских территорий, которые незаконно захватили оккупанты после начала вторжения 24 февраля 2022 года.

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"Однако если они понесут достаточно серьезные удары по своим тыловым районам в России, это может их подтолкнуть к этому", – добавил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Отмечается, что до сих пор битва является неравной – Россия бьет по Украине, в частности по больницам и школам, тогда как Киеву не позволяют применять предоставленное западными партнерами оружие для атак по целям, откуда РФ запускает свои ракеты.

Британский полковник в отставке отметил, что когда ограничения Запада будут сняты, России будет очень сложно защититься. Москва уже вынуждена снимать средства ПВО с линии фронта для того, чтобы "прикрыть" дворцы Путина в Москве и Сочи.

"Россияне действительно будут иметь трудности с защитой от западных крылатых ракет, таких как Storm Shadow и ATACMS. Это будет важно. Психологически Украине разрешено их использовать, психологически россиянам важно знать, что их аэродромы очень уязвимы. Это меняет взгляд на вещи. Надеюсь, будет способствовать скорейшему окончанию войны", – пояснил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Удары по России: последние новости

Источник УНИАН сообщил, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны осуществило операцию, в результате которой были поражены три российских вертолета на территории РФ. Речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226. Отмечается, что вертолет Ми-8 был уничтожен на территории аэродрома "Кряж" в городе Самара.

Кроме того, под атакой оказались российские военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. В результате удара БПЛА по аэродрому "Оленья" в Мурманской области зафиксировано повреждение бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

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