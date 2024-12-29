На днях Институт изучения войны сообщил, что Россия захватила Курахово Донецкой области. Военный эксперт Павел Нарожный заявил, что город находится под угрозой оккупации, но о его падении говорить пока рано.

"В чем проблема Курахово? В том, что на севере от Курахово находится водохранилище, где враг уничтожил дамбу, и дальше на север от этого водохранилища они довольно сильно потеснили наши подразделения. А к югу от Курахово они также отбросили с фланга [наши войска]", – пояснил он в эфире Radio NV.

Отмечается, что именно на юге лежит единственная дорога, которая предназначена для снабжения на Курахово. Враг сильно приблизился к этому пути – речь идет о считанных километрах.

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При этом Нарожный добавил, что в городе идут бои, часть населенного пункта контролируют Силы обороны Украины:

"И сказать, действительно ли они захватили Курахово – пока, я думаю, рано об этом говорить. Но то, что Курахово находится под огромной угрозой оккупации, – это действительно так".

По его словам, если врагу удастся захватить город, противник выровняет линию фронта. Тогда россияне перебросят большие ресурсы на другой участок.

"С большой вероятностью это будет соседний Покровск, там они будут продолжать штурмовать", – констатировал Павел Нарожный.

Война в Украине: ситуация в Курахово

Мониторинговый проект DeepState опроверг заявление Института изучения войны о том, что россияне оккупировали Курахово. Аналитики отметили, что бои продолжаются на западных и южных окраинах города, "хотя тенденции неутешительны".

Отмечалось, что Силы обороны не дают врагу закрепиться в городе. Враг пролазит к Кураховской ТЭС и фиксируется там не впервые, но из-за успешной работы украинских дронов оккупанты не могут там закрепиться.

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