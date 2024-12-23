Это может свидетельствовать о том, что там были привлечены дополнительные резервы ВСУ.

Продвижение российских оккупантов на Кураховском направлении замедлилось, возможно там были привлечены дополнительные резервы Сил обороны. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, ветеран АТО, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"Продвижение врага там действительно замедлилось по сравнению с тем, что было. Но на самом деле до того было абсолютно неприемлемое. Когда начинаются бои в городской застройке, с точки зрения тех, кто держит там оборону, с точки зрения наших защитников и защитниц, это на самом деле страшно. Это реально ад, когда идет бой за каждый дом, а довольно часто бывает, что за каждый подъезд в одном доме. Там реально доходит до очень ближних боев, чуть ли не рукопашных. Это одни из самых страшных боев, которые вообще могут быть для бойца", - сказал он.

В то же время, по словам Дикого, мы всегда в уличных боях были очень сильными, и всегда долго задерживали продвижение врага.

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"И именно в уличных боях, как правило, россияне платили самую дорогую цену", - отметил эксперт.

Он также отметил, что замедление продвижения врага на Кураховском направлении может свидетельствовать о том, что там были привлечены дополнительные резервы ВСУ.

"Я не владею этой информацией, и не должен владеть. Я очень надеюсь, что это именно так, что это замедление врага связано с тем, что гарнизон в Курахово нашли, кем усилить", - сказал Дикий.

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Как сообщал УНИАН, военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев заявил, что ситуация в районе Курахово "чрезвычайно непростая".

"Мы там находимся в оперативном полуокружении. И те наши подразделения, которые действуют на территории части Курахово и населенных пунктах, которые находится южнее него. Они находятся там в абсолютно сложных условиях. Территория там простреливается", - сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас лишь вопрос времени, когда Силам обороны придется отойти от Курахово и ближайших населенных пунктов.

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