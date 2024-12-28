Сообщается, что наиболее сложная ситуация сейчас в микрорайоне "Южный", где продолжаются бои за каждый дом.

Силы обороны Украины не дают российским войскам закрепиться в городе Курахово в Донецкой области, информирует мониторинговый проект DeepState.

Как отмечается в сообщении, небольшими группами пехоты бесперебойным давлением враг просачивается в городе и пытается закрепиться.

"Противник подбирается к Кураховской ТЭЦ и фиксируется там уже не впервые, но закрепиться в***дкам пока не удается из-за интенсивной успешной работы дронов Сил обороны", - констатировали в DeepState, добавив кадры с ликвидацией оккупантов.

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По данным проекта, наиболее сложная ситуация сейчас в микрорайоне "Южный" города, где продолжаются бои за каждый дом и за каждую улицу.

"В целом к***пами в городе кишит, но потери у них соответствующие, что сказывается, и противник вынужден отправлять свои силы на перегруппировку и постоянно задействовать резервы", - отметили в DeepState.

Обновлено. Вдогонку проект обнародовал обновленную карту фронта, отметив, что информация от ISW о "вероятном захвате Курахово" не соответствует действительности.

"Бои продолжаются на западных и южных окраинах, хотя тенденции неутешительные, конечно", - отметили в DeepState.

При этом аналитики добавили, что зафиксировано продвижение россиян в городе.

Также отмечается, что враг продвинулся возле Шевченко, Янтарного, Разлива, Ровнополя и Торецка.

Бои за Курахово - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, 14 декабря аналитики DeepState сообщили, что в Донецкой области оккупанты вывесили российский флаг на здании городского совета Курахово. По их данным, враг продолжает продвигаться вглубь города.

Однако в ВСУ заявили, что Силы обороны продолжают операцию по удержанию города Курахово. Там отметили, что ситуация сложная, в частности, из-за значительного превосходства врага в личном составе.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман высказал мнение, что Силам обороны, скорее всего, придется отойти от Курахово. Он отметил, что "в таком полуокруженном состоянии держать оборону практически невозможно".

А 19 декабря аналитик издания BILD Юлиан Рьопке в соцсети Х написал, что украинские оборонцы оставили Курахово.

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