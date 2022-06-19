Известный блогер Николай Соболев тоже начал выступать против войны.

Все больше россиян уже не питают иллюзии относительно политики Владимира Путина и начинают прозревать, ведь каждый день жизнь в стране ухудшается. Люди начинают понимать, что власти им врут.

Об этом говорится в сюжете проекта Freeдом.

Кроме российских блогеров и журналистов, войну в Украине начинают осуждать даже известные националисты. Среди них - Дмитрий Демушкин, поддержавший нашу страну.

Недавно один из самых популярных российских националистов Дмитрий Демушкин осудил войну в Украине. Какой неловкий момент, ведь Путин в своей пропаганде использует именно националистический посыл. "Русские националисты не настолько глупы, чтобы принять эту идею. Если Путин с кем-то не находит общего языка, то этот народ - наш враг", - заявлял ранее Демушкин.

Демушкин признался, что еще в 2014 году, до оккупации Крыма, российское руководство предлагало собрать всех радикально настроенных россиян и отправить их в Украину якобы на повышение.

Популярный российский видеоблогер Давидыч тоже в своем видеообращении громко раскритиковал кремлевскую власть. Ведь из-за блокировки в России соцсетей заблокирован даже мелкий бизнес.

Известный блогер Николай Соболев тоже начал выступать против войны. "Для себя я принял следующее решение: я никуда не ухожу, я никуда не уезжаю. Я отказываюсь закрывать глаза на те события, которые происходят в России, которые происходят в мире", - заявил он.

"Блогеры, лидеры мнений и даже националисты уже в открытую осуждают войну против Украины. Все эти люди прекрасно понимают, что в первую очередь страдают обычные россияне", - подытожили в сюжете журналисты.

Ранее УНИАН писал, как российский шоумен Максим Галкин поддерживает Украину последние 4 месяца.

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