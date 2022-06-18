С первого дня полномасштабного вторжения юморист выразил свою четкую антивоенную позицию.

18 июня российский юморист Максим Галкин празднует свой день рождения. Сегодня ему исполняется 46 лет. Галкин - один из немногих российских звезд, кто после полномасштабного вторжения адекватно оценил ситуацию, назвав войну - войной. Вспоминаем, как известный пародист поддержал Украину.

Первая его реакция была в тот самый страшный для всех украинцев февральский день. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал черный квадрат и написал: "С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!".

1 апреля Максим выложил видео, в котором рассказал о просьбах подписчиков продолжать вести блог, наполняя его юмористическим контентом.

"Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать", - ответил шоумен.

Неудивительно, что после этого на Галкина спустили всех собак в его родной России. Концерты начали отменять, а с Первого канала уволили после пяти лет работы.

"Уровень заказного вранья про меня в России достиг апофеоза. Уважаемые издания, целый телеканал НТВ у себя на сайте, такие издания как Московский комсомолец и Московская правда написали, что я уже здесь (в Израиле, - ред) кого-то убил. Я понимаю, что у вас команда меня очернить и смешать с грязью", - сказал Максим в обращении к российской прессе.

Еще одним громким заявлением Галкина стало то, что он решил перечислять украинским беженцам часть своих заработков с концертов.

"Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", - написал Максим у себя в блоге, публикуя анонс концертов по городам Израиля.

В апреле 2022 года, когда о переезде звездной семьи Максима и Аллы с детьми в Израиль уже было известно всем поклонникам, шоумен поделился щемящим рассказом девочки из Мариуполя. Он опубликовал видео с маленькой Кирой Чебенко. Девочка рассказала, как они с мамой убегали из города и как она наступила на растяжку и осталась в живых.

"Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать", - прокомментировал Максим.

Также Галкин отреагировал на убийство 3-месячного ребенка в Одессе.

Тогда (на Пасху) российские захватчики бомбили мирные районы Одессы, погибли люди.

"В канун Пасхи летят российские крылатые ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Вот как это? Объясните мне. Крылатые ракеты вообще не должны прилетать в жилые дома, ни в будние дни, ни в праздники. Вы одновременно молитесь о мире, официальные лица РФ, везете Благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает ракеты. Или это опять не мы?", - сказал Галкин.

После такой открытой критики верхушки страны-агрессора Максима Галкина начали еще больше травить у него на Родине. Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что пообщалась с комиком на этот счет.

"Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка (в поселке Грязь под Москвой, где они жили с Аллой Пугачевой и детьми, – ред.) уже нет. Все забрали, готовят уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. С ним происходит все то, чего боятся артисты в России", - пояснила украинская телеведущая.

Однако ни потеря замка, ни потеря возможности выступать на Родине, ни потеря денег не заставили Галкина отказаться от своей антивоенной позиции.

Например, недавно на одном из своих концертов Макс жестко высмеял Путина и предложил поставить ему 300-метровый памятник.

"Чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на батискафе истребитель, на истребителе Лада Калина, а на Ладе Калине стоит Путин в кимоно, в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой - журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой Шевчука написано "Родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над ними золотая надпись "нравится, не нравится - терпи меня красавица", - сказал комик со сцены.

Напомним, в России Макаревича и Галкина обвинили в спонсировании госпереворота в Беларуси.

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