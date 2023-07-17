Пошутил: организаторы этой операции - очень светлые "инопланетные силы".

Для удара по Крымскому мосту вероятнее всего, могли быть применены суда морского класса, имеющие на борту до 200 килограммов взрывчатки, хотя и крылатые ракеты также предоставляются к нанесению таких ударов. Об этом сказал военный эксперт, полковник Петр Черник сказал в эфире телемарафона.

Он пошутил, что организаторы этой операции - очень светлые "инопланетные силы", которые решили повоевать на стороне Украины. При этом добавил, что это очень серьезные силы, поскольку Крым сейчас, в части и противовоздушной охраны, и в части защиты моста, это "наверное, самый мощный военный плацдарм, который существует в мире". "Прикрытие Крыма мощнее, чем прикрытие самой Москвы. И то, что какие-то загадочные аппараты достигли цели и такое нанесли повреждения мосту, это очень хороший шаг вперед", - сказал Черник.

Он подчеркнул, что пока не надо уж слишком радоваться, потому что основное это железнодорожный мост, который не был поврежден, потому что через него идут тяжелые эшелоны, которые довозят боеприпасы и технику. "А попасть в такой мост, это все равно, что попасть в нить - это довольно сложная задача, но шаги в этом направлении будут сделаны. Разделяю точку зрения руководителя ГУР, что Крымский мост там лишний", - сказал эксперт.

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Отвечая на вопрос какое оружие могло быть применено для сегодняшнего удара по мосту, он сказал, что вероятнее всего, были применены суда морского класса, которые могут иметь на борту до 200 килограммов взрывчатки, хотя и крылатые ракеты также предоставляются до нанесения таких ударов. При этом добавил, что важно, чтобы частота "этого подвода Крымского моста росла, потому что мост довольно длинный - в пределах 18 километре".

"Я бы не стал утверждать, что именно этот "хлопок" перережет эту логистическую артерию, но шаг вперед сделан правильно. Важна лишь частота таких шагов. Надеемся, что она будет нарастать", - сказал Черник.

По его словам, пока этот удар не окажет существенно влияния на фронт, потому что для этого надо, чтобы Крымский мост полностью ушел под воду, чтобы несколько месяцев противник не имел возможность его поднимать. "А чтобы он не имел возможность его ремонтировать нужно огромное количество залпов дальнобойных ракет", - отметил эксперт. При этом напомнил, что Украина уже получила такие ракеты от партнеров, но в том количестве, когда мы еще не можем говорить о массированных ударах.

"Полтора года крымский плацдарм мегасильно насыщался разнообразным вооружением, боеприпасами. Когда этот мост побудет под водой более длительное время без его восстановления, только тогда действительно южная группировка начнет задыхаться, но будем честными, это месяцы", - отметил эксперт.

Черник подчеркнул, что удар по Крымскому мосту имеет и идеологический характер. "Потому что это мост, действительно, колоссальный символ путинской России и то, что он подвергается поражению, у российских элит вызывает какой-то надлом", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, Крымский мост получил повреждения - в море упала часть моста, предназначенная для проезда автомобилей, повреждена опора.

О повреждении железного полотна речь не идет. На мосту было приостановлено движение транспорта, образовались очереди.

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