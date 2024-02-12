По словам адвоката, уголовно-процессуальным кодексом Украины запрещено допрашивать людей после 20:00.

Специалист считает, что круглосуточная работа военкоматов, которую разрешили в Украине, готовит ТЦК к валу административных дел, связанных с ограничениями прав военнообязанных. Об этом отметил адвокат Роман Симутин на YouTube-канале.

"В Украине Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно. А черные "воронки" случайно не закупил? Потому что именно этого НКВД-атрибута не хватает ("воронок" - жаргонное название автомобилей советского НКВД, использовавшихся для перевозки заключенных – УНИАН)", - заявил Симутин.

По его словам, ночью работники ТЦК будут рассматривать дела об административных нарушениях, налагать взыскания, проводиться медицинские осмотры и психологические обследования.

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"Ночью-просто офи*енные будут тесты, инфа - сотка! Также будут проводить учет военнообязанных. Так они и так его проводят, и почти 99% есть в электронных реестрах. К чему идем? К принятию нового закона о мобилизации. В то же время заочно заблаговременно готовя ТЦК к валу административных дел по подготовке заявлений связанных с ограничениями прав граждан", - говорит Симутин.

Как уточняет юрист, ограничения касаются права управления, выезда за границу, арестов счетов и задержаний до трех суток с доставкой в ТЦК для прохождения медкомиссии.

В то же время адвокат обращает внимание на то, что уголовно-процессуальным кодексом Украины запрещено допрашивать людей после 20:00.

"Да и как это будет выглядеть, если за тобой приходят, даже в 20:00 и вызывают на ночной допрос?.. А вот Кабмин, некий законодатель над законодателем, без внесения изменений в законы через парламент разрешил рассматривать административные дела круглосуточно", - заявил Симутин.

Также он говорит, что мнение о рассматривании таких дел по бумажкам, без допросов, не соответствует действительности.

"Дела будут рассматриваться с участием лица, привлекаемого к административной ответственности", - разъяснил юрист.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации. Эти законы были возвращены с подписью от президента 12 февраля. В частности, речь идет о Законе Об утверждении Указа президента "о продлении срока действия военного положения в Украине" (реестр. №10456) и о Законе Об утверждении Указа президента "о продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (реестр. №10457).

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в Украине всем военнообязанным потребуется сертификат защитника, чтобы военно-политическая власть страны понимала, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом смогли организовать так называемую "смартмобилизацию". По его словам, арестов счетов уклонистов не будет, но без другого принуждения не обойтись.

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