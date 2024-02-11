Руководители местных громад, в частности сельские головы не имеют полномочий вручать повестки жителям своего населенного пункта. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал юрист Сергей Савинский.
Он отметил, что действующее законодательство возлагает на сельские и другие местные советы обязанность содействовать проведению воинского учета и мобилизации. Новый законопроект о мобилизации, принятый пока только в первом чтении, возлагает на местные власти обязанность обеспечивать этот процесс.
"Очевидно, что теперь они оказывают большее влияние. В свою очередь в законодательстве не прописано, что сельский голова выписывает и раздает повестки. Такого не предусмотрено", - объясняет Савинский.
По словам адвоката, новый законопроект предлагает следующую схему участия местных органов самоуправления в мобилизационном процессе:
- ТЦК направляет в местный орган самоуправления список военнообязанных, которые зарегистрированы в этой территориальной громаде.
- Местные власти подтверждают или опровергают, что эти граждане действительно у них проживают.
- Работник ТЦК вместе с представителем местного совета и полицейским едут по адресам военнообязанных и вручают повестки.
"Фактически это и так происходит. Работники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать учет, чтобы четко определить, кто из военнообязанных проживает по фактическому адресу. Возможно, это немного изменит свою форму исполнения", - говорит юрист и еще раз подчеркивает, что новый законопроект не дает руководителям местных советов полномочий собственноручно раздавать повестки.
Мобилизация в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, экономист Андрей Длигач предупредил, что новая волна мобилизации, если она будет масштабной, может существенно навредить украинской экономике. У бизнеса просто не будет сотрудников, которые производят товары и предоставляют услуги.
Также мы рассказывали, что Верховная Рада намерена убрать из нового законопроекта о мобилизации тот пункт, который предлагает блокировать банковские счета уклонистов. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, будут другие средства принуждения.