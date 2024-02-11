Новый законопроект о мобилизации дает четкий ответ на то, как должен выглядеть процесс вручения повестки.

Руководители местных громад, в частности сельские головы не имеют полномочий вручать повестки жителям своего населенного пункта. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал юрист Сергей Савинский.

Он отметил, что действующее законодательство возлагает на сельские и другие местные советы обязанность содействовать проведению воинского учета и мобилизации. Новый законопроект о мобилизации, принятый пока только в первом чтении, возлагает на местные власти обязанность обеспечивать этот процесс.

"Очевидно, что теперь они оказывают большее влияние. В свою очередь в законодательстве не прописано, что сельский голова выписывает и раздает повестки. Такого не предусмотрено", - объясняет Савинский.

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По словам адвоката, новый законопроект предлагает следующую схему участия местных органов самоуправления в мобилизационном процессе:

ТЦК направляет в местный орган самоуправления список военнообязанных, которые зарегистрированы в этой территориальной громаде. Местные власти подтверждают или опровергают, что эти граждане действительно у них проживают. Работник ТЦК вместе с представителем местного совета и полицейским едут по адресам военнообязанных и вручают повестки.

"Фактически это и так происходит. Работники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать учет, чтобы четко определить, кто из военнообязанных проживает по фактическому адресу. Возможно, это немного изменит свою форму исполнения", - говорит юрист и еще раз подчеркивает, что новый законопроект не дает руководителям местных советов полномочий собственноручно раздавать повестки.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, экономист Андрей Длигач предупредил, что новая волна мобилизации, если она будет масштабной, может существенно навредить украинской экономике. У бизнеса просто не будет сотрудников, которые производят товары и предоставляют услуги.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада намерена убрать из нового законопроекта о мобилизации тот пункт, который предлагает блокировать банковские счета уклонистов. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, будут другие средства принуждения.

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