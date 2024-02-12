Всеобщая мобилизация в Украине и действие военного положения продлены до 13 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации.

Как указано в карточках соответствующих законопроектов на сайте Верховной Рады Украины, эти законы были возвращены с подписью от президента сегодня, 12 февраля.

Речь идет о законе об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" (реестр. №10456) и о законе об утверждении указа президента "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (реестр. №10457).

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Военное положение и мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 6 февраля всеобщая мобилизация в Украине и действие военного положения решением Верховной Рады были продлены до 13 мая.

В указе, который был утвержден законом "Об утверждении Указа президента Украины" о продлении срока действия военного положения в Украине", отмечается, что в связи с длительной широкомасштабной вооруженной агрессией России против Украины, на основании предложений Совета национальной безопасности и обороны Украины, продлено действие военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 14 февраля 2024 года сроком на 90 суток, то есть до 13 мая 2024 года.

Законом "Об утверждении Указа президента Украины" о продлении срока проведения всеобщей мобилизации " предусмотрено, что в связи с продолжением широкомасштабной агрессии России против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины и других военных формирований предусмотрено продлить с 14 февраля 2024 года срок проведения всеобщей мобилизации на 90 суток.

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