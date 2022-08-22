Россияне охотятся за украинскими ракетными системами, рассказал эксперт.

Стало известно, сколько всего кораблей и подводных лодок с крылатыми ракетами типа "Калибр" есть у России в Черном море.

Об этом подробно рассказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко в интервью "Обозревателю".

"У них осталось 9 кораблей с "Калибрами". Правда, мы не знаем, сколько самих "Калибров" есть в резерве. Но на каждом из этих кораблей может быть по 8 ракет. У них также есть 4 подлодки, на каждой по 4 "Калибра". У них есть 9 кораблей с разными другими противокорабельными ракетами, еще советскими. Думаю, эти ракеты есть, они могут стрелять по кораблям и судам на дистанции 150-200 километров", – отметил эксперт.

По словам Рыженко, у РФ также имеются десантные корабли, но они сейчас находятся на базах – пока высадку десанта оккупанты не планируют.

"Но мы знаем, что россияне охотятся за нашими ракетными системами. Недавно они пытались атаковать нас на юге. Итак, задача перед ними поставлена. Это захват юга Украины, Николаева, Одессы и соединение с Приднестровьем. Другое дело, что сейчас сделать это им гораздо сложнее", – заявил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне вывели в море четыре военных корабля к южному берегу Крыма.

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