После обеда в море у ЮБК остался лишь один малый ракетный корабль.

У южного берега Крыма утром 21 августа были замечены четыре военных корабля Черноморского флота России.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что три из этих кораблей являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

У мыса Айя в море двигался в западном направлении малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М: на Черноморском флоте РФ есть четыре таких МРК.

На траверсе мыса Форос в западном направлении двигался фрегат проекта 11356Р "Буревестник" (в составе Черноморского флота России таких три фрегата), а на траверсе мыса Сарыч в море дежурил еще один МРК.

Также вдоль бухты Ласпи на восток двигался патрульный корабль проекта 22160 типа "Василь Быков": в составе Черноморского флота есть четыре патрульных корабля такого проекта.

У ЮБК остался лишь один малый ракетный корабль.

Отмечается, что фрегаты и малые ракетные корабли проекта 21631 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" (по восемь ракет).

Как сообщал УНИАН, в Черном иСредиземномморях российские военные удерживают 10 носителей крылатых ракет "Калибр".

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