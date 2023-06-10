При этом со стороны россиян есть проблемы относительно слаженности работы ответственных за южное направление генералов.

Силы обороны продолжают продвижение под Бахмутом, а также имеют определенные успехи в Донецкой и Запорожской областях. Контрнаступательные действия продолжались по меньшей мере на четырех участках фронта.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW). Отмечается, что Минобороны России заявило, что оккупанты отбили ограниченные и локализованные наземные атаки украинских войск в районе Кременной.

В то же время украинские войска продвинулись на 1,2 километра в ходе продолжения наступательных операций под Бахмутом.

Видео дня

Силы обороны также продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области вблизи границы Донецкой и Запорожской областей и достигли тактических успехов на этих направлениях.

Вчера украинские воины также продолжили наземные атаки на Западе Запорожской области. Российский источник предположил, что украинцы имеют определенные успехи во время этих атак.

В ISW отмечают, что украинские официальные лица прямо признались, что войско ожидает потерь техники во время контрнаступательных операций.

По убеждению аналитиков, структура российского командования, отвечающего за войну в Южный фронт, является нечеткой и, вероятно, дублирует друг друга. Эксперты путем анализа публичной информации пришли к выводу, что за это направление отвечают генералы Романчук, Теплинский, Кузовлевой и Герасимов. Отношения между ними остаются неясными.

Контрнаступление ВСУ - что известно

О начале контрнаступления ВСУ Украина официально не объявляла, но новости с фронта говорят сами за себя. Согласно подтверждению третьей отдельной штурмовой бригады, ВСУ продвинулись в глубину линии фронта более чем на 1 километр на Бахмутском направлении.

В то же время The Washington Post пишет о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр ответила, что украинская армия заставила оккупантов на этом участке "перейти в активную оборону".

На этом направлении появились первые повреждены Leopard 2 и Bradley. В то же время Украина потеряла в этом бою не менее двух западных танков и якобы более десятка американских БМП.

В то же время в Сети распространяется видео побега оккупантов с первой линии обороны где-то под Запорожьем. Оккупанты теряют еще больше техники. Например, на Таврическом направлении Россия потеряла более четырех рот своих солдат и более 60 единиц техники.

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