Сообщается, что войска РФ понесли значительные потери.

Силы обороны Украины продвинулись в глубину линии фронта более чем на 1 километр на Бахмутском направлении, сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram.

"За последние сутки третья штурмовая бригада отбросила врага с территорий объемом 1.8 км вдоль фронтовой линии, и на 1.2 км в глубину фронта", - говорится в сообщении.

"В результате наступательных действий 2-го штурмового батальона, значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды тюремщиков "шторм z": около 30 "двухсотых"; и 40 "трехсотых" россиян", - отмечается в сообщении.

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Также ликвидированы склады с российским боекомплектом, техника, в частности ББМ, танки и артиллерия противника.

"Силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно были расположены позиции оккупантов", - сказано в сообщении.

Бои за Бахмут - новости

7 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте силы обороны Украины продолжают движение на флангах, а россияне теряют позиции.

До этого замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление и имеют значительное продвижение на ряде участков.

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