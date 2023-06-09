Всего, по данным Генштаба, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

В сети появилось видео, как утверждается, прорыва первой линии обороны российских оккупантов на Запорожском направлении. Всего, по данным Института изучения войны, в эти дни ВСУ атаковали врага на трех участках фронта.

Видео опубликовала 37 отдельная бригада морской пехоты. "Смотрите, убегают из леса", - комментирует один из военных.

На видео группа оккупантов из более 20 человек покидает позиции через лесополосу. В то же время украинские защитники призывают еще больше "накрывать" врага и анонсируют "хороший урожай".

Контрнаступление ВСУ - что происходит на Запорожском направлении

После нескольких месяцев обороны ВСУ впервые задействовали в боевых действиях западную бронетехнику и подразделения, обученные Западом, что ознаменовало начало контрнаступления против оккупационных российских войск, что подтверждает ряд аналитиков и военных.

Хотя сейчас речь идет о тактических успехах и попытках ВСУ "прощупать" слабые места обороны противника.

В Минобороны осторожно комментируют каждое движение наших военных и призывают граждан сохранять "тишину". В то же время установлено, что во время боев на Запорожском направлении 7-8 июня армия ВСУ потеряла первые Leopard 2 и БМП Bradley.

Но оккупанты теряют еще больше техники. К примеру, на Таврическом направлении Россия потеряла более четырех рот своих солдат и более 60 единиц техники.

Москва свои потери отрицает, утверждая, что украинское контрнаступление якобы не удалось, а ВСУ "потерпели поражение", на чем настаивает российский диктатор Путин.

Всего, по данным Генштаба, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

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