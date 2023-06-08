Сегодня издание The Washington Post, со ссылкой на слова четырех анонимных военных, заявило, что ВСУ пошли в контрнаступление вечером 7 июня. СМИ отметили, что ожесточенные бои развернулись в Запорожской области, на одном из участков фронта, которая рассматривалась вероятным местом "старта" действий.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию в Орехово (Запорожская область) где ВСУ, по версии России, ведут контрнаступление.

Чиновница уточнила, что украинская армия заставила оккупантов на этом направлении перейти в активную оборону. Об этом она написала в Telegram.

"На Запорожском направлении в районе Орехово враг в активной обороне", - указала Маляр.

По словам замминистра, на Бахмутском направлении враг кое-где пытается развернуть наступление, однако успеха не имеет. Активные бои продолжаются.

Аналогичная ситуация наблюдается на Авдеевском и Лиманском направлениях.

На Купянском и Шахтерском россияне наносят авиационные удары, а также обстреливают территории. На юге Украины продолжаются боевые столкновения за поселок Великая Новоселка (это Новопавловское направление), дополнила Маляр.

Напомним, что сегодня издание The Washington Post заявило, что ВСУ пошли в контрнаступление. О развитии событий на поле боя в условиях анонимности рассказали четыре военнослужащих. Отмечается, что ВСУ начали действовать вечером 7 июня.

"Украинские войска, включая специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны в среду вечером", - говорится в сообщении.

Также издание ссылается на сообщения российских "военкоров". Последние отметили, что самые ожесточенные бои развернулись в Запорожской области именно на том участке фронта, который долгое время рассматривался как вероятное место начала контрнаступления.

Указывается, что в случае успеха в Запорожской области, ВСУ могут разорвать там "сухопутный мост" между территорией РФ и временно оккупированным Крымом (речь идет о продвижении на юг через равнины области). Также украинская армия сможет перерезать ключевые линии снабжения РФ в случае успеха и попытаться деоккупировать города Мелитополь и Энергодар (в последнем расположена Запорожская атомная электростанция).

Издание указывает, что поскольку сейчас фиксируются подтопления значительной части территорий юга, карта "поля боя" несколько меняется.

Со своей стороны представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень подтвердил, что на Запорожском направлении наблюдается "большая активность" боевых действий. Однако речь не о контрнаступлении: "Не сказал бы, что это что-то большое", - добавил он.

Террорист Гиркин обнародовал свою версию боев за Орехово

Ранее вражеское Минобороны в рамках своей пропаганды заявило, что утром 4 июня ВСУ пошли в контрнаступление на Южно-Донецком направлении.

Позже российский террорист Гиркин указал, что ожесточенные бои разворачиваются на Запорожском направлении в районе города Орехово. Он не исключил, что это контрнаступление. При этом Гиркин заявил, что воспринимает это как обманный манёвр со стороны врага для того, чтобы позже развернуть главную атаку в другом месте.

Напомним, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия путает определенные успехи ВСУ на поле боя с началом контрнаступления. Данилов акцентировал, что контрнаступление не началось, и что соответствующий "старт" украинцы обязательно увидят.

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