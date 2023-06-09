В частности, обезврежены 12 танков, 11 единиц БМП, 2 МТЛБ, 2 БТР, 2 гаубицы 2А65 "Мста-С", гаубица 2С19 "Мста-С", 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", РЭБ "Житель", РЛС "Зоопарк", 2 зенитно-ракетных комплекса "БУК-М1" и т.д.

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали более четырех рот россиян и повредили 61 единицу военной техники врага.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны этого направления в течение суток выполнили 1 тыс. 895 огневых задач.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот, уничтожена и повреждена 61 единица военной техники противника.

"В частности, 12 танков, 11 единиц БМП, 2 МТЛБ, 2 БТР, 2 гаубицы 2А65 "Мста-С", гаубица 2С19 "Мста-С", 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", РЭБ "Житель", РЛС "Зоопарк", 2 зенитно-ракетных комплекса "БУК-М1", зенитный ракетный комплекс "Тор", огнеметная система "Солнцепек", МТ-12 "Рапира", 3 БПЛА "Supercam", 2 БПЛА "Орлан-10", БПЛА "ZALA", 2 самоходные артиллерийские установки "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Мста-С", - проинформировал командующий.

Также, как добавил Тарнавский, были уничтожены пять складов с боеприпасами врага.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала войны Силы обороны Украины ликвидировали 213 тыс.770 оккупантов. За минувшие сутки было уничтожено 1 тыс. 10 захватчиков. Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 10 танков, 24 боевые бронированные машины, 34 артиллерийские системы, четыре РСЗО, четыре средства ПВО, 13 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Более того, ВСУ стали свидетелями того, как поток воды смыл российских оккупантов на левом берегу Днепра в результате подрыва Россией Каховской ГЭС. По словам украинского офицера, дамба упала рано утром во вторник, "никто из российской стороны не смог уйти", все позиции оккупантов были затоплены.

Кроме того, защитники уничтожили еще один российский ТОС-1А "Солнцепик" в Запорожской области.

Потери несет и украинская сторона. В частности, по данным экспертов, в боях на Запорожском направлении в течение 7-8 июня украинская армия потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

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