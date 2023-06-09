ВСУ также необходимо укреплять свои крылья и фланги, отметил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии.

В настоящее время бои идут в том числе вокруг Бахмута, но интенсивность боевых действий особенно сильно возросла в Запорожской области, прокомментировал события на украинском фронте начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

По словам Гросберга, основной удар в контрнаступлении пока не нанесен, скорее идет поиск возможных точек прорыва обороны. "Но может случиться и так, что мы не увидим такого масштабного и огромного наступления, которое мы видели в Харькове прошлой осенью. Скажем честно, у вооруженных сил Российской Федерации тоже были последние девять месяцев на подготовку. Поиск мест для такого прорыва может занять много времени", - цитирует слова военного ERR.

При этом ВСУ также необходимо укреплять свои крылья и фланги.

Видео дня

Разведчик не спешит утверждать, что настоящее контрнаступление будет такого же масштаба и эффекта, как, например, Харьковская операция.

"Эта наступательная операция, безусловно, будет более сложной, более многогранной, чем это было на Харьковском направлении осенью… Все зависит от того, где будет найдена, так сказать, точка перелома, на которую смогут нажать. Я думаю, что возможности есть по всему фронту", - считает Гросберг.

Контрнаступление ВСУ – главное

По состоянию на 8 июня, согласно подтверждению Третьей отдельной штурмовой бригады, ВСУ продвинулись в глубину линии фронта более чем на 1 километр на Бахмутском направлении.

Накануне The Washington Post со ссылкой на анонимные источники заявило о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. На что замминистра обороны Анна Маляр ответила, что украинская армия заставила оккупантов на этом участке "перейти в активную оборону".

Тогда же появилась информация о якобы первых поврежденных Leopard 2 и Bradley. Согласно обновленным данным, Украина потеряла в этом бою не менее двух западных танков и якобы более десяти американских БМП.

В то же время в сети распространяется видео побега оккупантов с первой линии обороны где-то под Запорожье. Но оккупанты теряют еще больше техники. К примеру, на Таврическом направлении Россия потеряла более четырех рот своих солдат и более 60 единиц техники.

Генштаб сегодня вечером отчитался об активных боях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: