Украинские военные продолжают освобождать страну от российских оккупантов.

На Харьковщине и Херсонщине продолжаются контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты массово бегут или сдаются и плен.

Как заявил активист и политолог Владимир Молчанов, этот невероятный разгром оккупантов войдет в мировую военную историю, говорится в сюжете 24 канала.

По его словам, если считать, что Купянск уже освободили ВСУ, то там остается лишь железнодорожная станция и прилегающее пгт Купянск-Узловой.

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"Так же Изюм, который еще не зачищен, но уже оставлен оккупантами, которые смогли убежать. К тому же из окруженного Святогорска русские тоже сбежали. По Лиману точных сведений нет, сами россияне пишут, что там бои, или они уже тоже сбежали", – отметил Молчанов.

По мнению эксперта, в исторические ряды 6-дневной войны Израиля против Египта, где было огромное преимущество, или операцию Красной армии на Крымском фронте, будет записана и Харьковская контрнаступательная операция.

"Ибо, несмотря на то, что россияне в меньшинстве противостояли наступающим украинским частям, они не были готовы, но в тылу оставалась изюмская группировка, которая превышала своей численностью тех, кто наступал", – отметил политолог.

Но, по его словам, эта группировка на Изюмщине, оставив тяжелую технику, сейчас беспорядочно убегает, но кто-то мог погибнуть или попасть в плен.

"То есть разгром действительно стоит того, чтобы быть записанным в мировую военную историю. И те, кто есть его авторами, планировщиками, достойны того, чтобы быть рядом с Цезаром, Наполеоном или другими, вписанными в аналоги истории", – сказал Молчанов.

Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

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