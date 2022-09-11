Пока что официального подтверждения от Генштаба ВСУ нет.

Вооруженные силы Украины уже в Гоптовка - пограничном пункте пропуска на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области.

Об этом сообщили украинские военные 130-ого батальона ТРО.

"11 сентября Гоптовка перешла под контроль Вооруженных Сил Украины!" - говорится в сообщении. Видео дня

Пока что официального подтверждения от Генштаба ВСУ нет.

Справка УНИАН. Гоптовка - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Россией. До начала полномасштабного вторжения войск РФ через пропускной пункт осуществлялся лишь автомобильный вид контроля. Расположен в Харьковской области, Дергачевский район, вблизи села Гоптовка, на автодороге E105, с которым совпадает М20.

Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

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