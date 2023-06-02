Ранее некоторые эксперты отмечали, что в России возник "ракетный" дефицит, однако, выяснилось, запасы россиян вряд ли окончательно иссякнут.

Россия имеет неприкосновенный запас и смогла возобновить производство ракет - они сразу по "готовности" идут в применение для ударов по территории Украины.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. В эфире информационного телемарафона он рассказал о ситуации у россиян с запасами по вооружению и объяснил интенсификацию вражеских ударов ракетами, в том числе баллистическими.

"Мы на заседании Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме заслушиваем постоянно представителей разведывательного сообщества. Они дают нам практически точную информацию о количестве тех или иных ракет (у врага - УНИАН). Мы вынуждены констатировать, что за это время - больше года как уже идет фактически война, Россия смогла возобновить производство ракет. И на сегодняшний день она фактически имеет определенный такой неприкосновенный запас этих ракет, которые не использует. А те, которые производятся, они сразу идут в применение и ими бьют по территории Украины", - акцентировал он.

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Вениславский отметил, что таким образом постоянное производство российскими оккупантами определенного количества ракет, позволяет врагу продолжать использование этого вида вооружения для нанесения ударов, в том числе массированных, по территории нашей страны.

"Поэтому, говорить о том, что в ближайшее время ракет (в России - УНИАН) не останется, мы так не можем. Они производят определенное количество ракет, не будем выдавать все закрытые сведения, которые должны учитывать наши военные для того, чтобы планировать и оборону, и защиту нашего неба. Но, люди должны быть максимально бдительными, потому что война продолжается. И Россия продолжает использовать эти средства поражения, которые имеют неизбирательный характер, чем нарушает все конвенции правил ведения войны", - подчеркнул Вениславский.

Россияне потратили для ударов по Украине около тысячи ракет

Как ранее сообщал УНИАН, по информации представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне с сентября по февраль потратили более 800 баллистических ракет, однако не достигли своей цели. Он отмечал, что агрессор использовал фактически весь стратегический запас.

По данным Генштаба, с февраля 2022 года Россия использовала не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. В то же время, в Генштабе отмечали, что в июне Россия собирается запустить серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит оккупантам осенью активизировать ракетные удары по территории Украины.

21 мая эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков рассказал, что до начала полномасштабной войны Россия производила ориентировочно 500 ракет в год, что примерно выходило 40-50 ракет в месяц , он отмечал, что россияне имеют проблемы с электрической частью системы управления ракет, однако наладили контрабанду электронных чипов.

31 мая военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил, что с 9 марта россияне могли накопить максимум 350 ракет. Он отмечал, что в РФ уже на порядок меньше ракет, чем по состоянию на 23 февраля 2022 года, и восстановить этот потенциал россияне не смогут. Тем не менее, акцентировал, что на сегодняшний день Россия может производить ракеты Х-101/555, "Калибр", "Искандер", Х-59, Х-31, Х-38, "Кинжал" и тому подобное.

Известно, что в мае россияне совершили около 20 атак на Украину, усиленно терроризируя массированными ракетно-дроновыми ударами, в частности, столицу.

1 июня российские захватчики запустили по Киеву 10 баллистических ракет "Искандер-М" и "Искандер-К", которые были сбиты силами украинской противовоздушной обороны. Из-за падения обломков пострадали 19 человек.

Три человека в Деснянском районе, среди которых 1 ребенок, не смогли попасть в укрытие и погибли рядом с бомбоубежищем. После этой трагедии в столице начали активную проверку состояния и доступности укрытий для граждан и решили, что укрытия будут открыты круглосуточно.

2 июня враг продолжил атаковать Украину крылатыми ракетами Х-101 / Х-555 и дронами Shahed-136/131. Во время этой ночной российской атаки все вражеские цели, в частности, 15 крылатых ракет и 21 дрон-камикадзе были уничтожены украинской ПВО.

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