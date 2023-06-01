По предварительным данным, погиб человек. Еще три человека пострадали.

В ночь на четверг, 1 июня 2023 года, в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В столице и Киевской области раздавались взрывы – работала ПВО.

"Жители Киевщины! Угроза ракетной атаки! В регионе уже работают силы ПВО. Призываем не снимать работу наших защитников и не выкладывать в сеть! Позаботьтесь о собственной безопасности – пребывайте в укрытиях до отбоя или придерживайтесь правила "двух стен", – сообщили в Киевской ОВА.

Работу ПВО подтвердили и в Киевской городской военной администрации, а также мэр столицы Виталий Кличко.

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"Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!"- написал он в Телеграм.

Обновлено 03:19: Виталий Кличко сообщил о вызове из Днепровского района города. Туда направились соответствующие службы.

Позднее в КГВА уточнили, что, предварительно, в результате падения обломков в Днепровском районе столицы загорелся автомобиль. Информация о пострадавших выясняется.

В то же время в Деснянском районе Киева, предварительно, есть повреждение одной из поликлиник города.

Обновлено 03:23: Кличко также сообщил о вызовах в Деснянском и Днепровском районах. По его словам, в Днепровском обломки упали на проезжую часть.

"Еще несколько вызовов в Деснянском районе. На одной из улиц горит автомобиль на проезжей части дороги", – заявил он в следующем сообщении.

Обновлено 03:32: Виталий Кличко сообщает об одном госпитализированном в Днепровском районе столицы.

Обновлено 03:40: В Днепровском районе госпитализировали уже двоих пострадавших.

Тем временем в КГВА уточнили информацию по Деснянскому району:

"Предварительно повреждение обломками поликлиники. Без возгорания. Также обломками повредило близлежащий дом – взрывом выбило окна. Пожара нет. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Обновлено 03:45: В КГВА обновили сообщение о последствиях атаки в Деснянском районе.

"К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, один человек погиб, еще 3 получили ранения разной степени тяжести", – заявили в администрации.

Атаки РФ на Киев

В мае российские захватчики атаковали Киев 17 раз. Три атаки пришлись на одни сутки.

В ночь на 30 мая россияне в очередной раз атаковали столицу дронами. Тогда пострадали 11 человек, также погибла женщина. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны.

Во время той атаки на подступах к Киеву и в небе над столицей было уничтожено 29 ударных дронов "Shahed-136/131" из 31, которые выпустила Россия. Такими данными поделились в Воздушных силах ВСУ.

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