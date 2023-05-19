Неприкосновенные запасы ракетного вооружения у России не просто истощены, а выведены в практический ноль.

Сегодня ГУР МО уточнили количество ракет, которое может производиться ВПК России в месяц: суммарно, это 67 ракет.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что исходя из номенклатуры, которой по Украине в основном и наносят удары, можно сделать определённые выводы.

"Средний показатель накопления боекомплекта от 2 до 5 ракет оккупанты не смогли превысить и это является на сегодня их пределом производственных мощностей. Так же, с учётом паузы с 9 марта по 28 апреля, когда не проводилось массированных ракетных ударов по территории Украины, российские оккупанты могли накопить суммарно около 100 ед. +/- 10% основных типов ракет, применяемых для ударов по Украине", - написал он.

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Коваленко напомнил, что с 28 апреля, когда возобновились удары по Украине ограниченным боекомплектом, по 19 мая, РОВ могли за счёт производства выдать дополнительно 40-45 ракет.

"Таким образом, в период с 9 марта по 19 мая чистое производство номенклатуры Х-101/555, "Калибр", Х-47М2, 9М723 составило до 150 ед. В период возобновившихся ракетных ударов по Украине с 28 апреля по 19 мая было выпущено: 83 ед. Х-101/555, 31 ед. КРМБ "Калибр", 7 ед. Х-47М2 "Кинжал", 2 ед. Искандер-К. Суммарно выходит так, что оккупанты уже истратили, с момента возобновления ракетных ударов, 123 ракеты. То есть, с упомянутого выше производственного цикла у них осталось 27 ракет разной номенклатуры", - отметил эксперт.

Он спрогнозировал, что будет с ракетными ударами в ближайшие дни.

"Ведь при таком темпе использования БК, РОВ в ближайшие дни должны будут вновь взять паузу для накопления боекомплекта. Или же они продолжат наносить удары, но с паузами в несколько дней, дабы поддерживать интенсивность, но не количественный масштаб ударов в 5-10 ед. Если это так, то это лишь подтвердит то, что неприкосновенные запасы ракетного вооружения у России не просто истощены, а выведены в практический ноль и она сейчас может позволить себе наносить по Украине ракетные удары рассчитывая исключительно на производство, но не запасы", - добавил Коваленко.

Информация разведки о количестве ракет у РФ

Армия Российской Федерации исчерпала значительный запас ракет. Несмотря на санкции, Кремлю удалось наладить производство боеприпасов.

"Они по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "Кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц", - сообщил представитель разведки Вадим Скибицкий.