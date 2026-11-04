Бывалый турист назвал пять красивых городов Европы, которые можно обойти пешком за день

Такой формат отдыха помогает туристам неплохо сэкономить за счет снижения транспортных расходов.

Немало туристов любят исследовать города на своих двух ногах. Однако далеко не все города подходят для такого формата путешествий.

Опытный путешественник Винисиус Коста, который за свою жизнь посетил более 200 городов Европы, в свое материале для Travel Off Path отобрал пять из них, которые можно обойти за один день пешком.

В качестве обществе преимущества этих крошечных городов он называет тот факт, что туристам не приходится там тратить огромные суммы денег только на транспорт, чтобы передвигаться по ним.

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1. Люксембург, Люксембург

Сам по себе Люксембург считается недешевым городом. Однако поскольку он очень маленький, то все самое интересное там можно увидеть за несколько часов, включая его невероятно красивый Старый город, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Плюс, там еще и бесплатный общественный транспорт.

Ну а поскольку Великое Герцогство Люксембург буквально "зажато" между Францией, Бельгией и Германией, туда легко можно съездить на один день без ночевки из более дешевых городов соседних стран.

2. Брюгге, Бельгия

По словам Косты, Бельгия может похвастаться самой высокой концентрацией мест, идеально подходящих для однодневных поездок. Будь то Гент, Левен или даже Брюссель – все это можно успеть посетить за один насыщенный день. Однако лучшим вариантом для однодневного путешествия по Бельгии он считает Брюгге.

"Представьте себе Амстердам, только гораздо более уютный и без толп британских туристов, приехавших сюда ради пива. Это живописный нидерландоязычный город на северо-западе Бельгии, пронизанный сетью очаровательных каналов. Исследовать его можно пешком – здесь полно романтичных каменных мостиков и прогулочных дорожек вдоль каналов, – но мой любимый способ – это экскурсия на лодке", – отмечает автор.

Больше о городе читайте в нашем отдельном материале.

3. Ментона, Франция

Этот городок, расположенный в восточной части Французской Ривьеры на стыке с итальянской Лигурией, остается своего рода "скрытой жемчужиной" Средиземноморья. Местная набережная встречает гостей плотными рядами ярких зданий, поднимающихся вверх по пологому склону.

Как поясняет Коста, большинство инфлюенсеров, направляющихся в Монако, и отдыхающих на пляжах Ниццы пока не подозревают о существовании это места.

4. Загреб, Хорватия

"Хотя Загреб – полноценная столица государства с населением почти 800 000 человек в черте города, все его главные достопримечательности сосредоточены на крошечном участке площадью всего в одну квадратную милю, который называют Старым городом", – отмечает бывалый турист.

Исторический центр хорватской столицы делится на три части: Верхний город, Нижний город и Каптол. Каждая из них способна приятно удивить туристов.

5. Любляна, Словения

Всего два часа на поезде из упомянутого ранее Загреба – и можно оказаться в Любляне, крошечной, невероятно живописной столице Словении.

"Возможно, эта страна известна вам как родина Мелании Трамп, а для меня она – это тихие улочки Старого города, сытный гуляш, который не ударит по вашему кошельку, и захватывающие горные панорамы, открывающиеся со стен сказочных замков", – отмечает Коста.

Другие идеи для путешествий по Европе от Винисиуса Косты

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперт также назвал пять сказочных рождественских ярмарок Европы, где нет безумных толп и можно купить дешевый глинтвейн.

Также Коста рассказал о пяти забытых городах Европы, которые стоит посетить, пока они не стали слишком популярными.

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