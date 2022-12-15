Главнокомандующий ВСУ назвал Сергея Суровикина "держимордой".

Командующий российской оккупационной армией в Украине Сергей Суровикин — обычный командир времен Петра I. Он может ликвидировать за невыполнение поставленной задачи.

Такую характеристику дал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью изданию The Economist: "При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает".

В противовес Залужный привел пример, как все устроено в ВСУ. Иногда 21-летние лейтенанты руководят подразделениями, куда входят мужчины в возрасте 50-60 лет. "Держать порядок кулаками и бицепсами" в украинских войсках не получится.

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"Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным — это значит оставаться человеком в любой ситуации — это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую", — продолжил Залужный.

По словам главнокомандующего, он пытается прислушиваться к своим генералам и людям, которые находятся на местах боевых действия. "Потому что инициатива там", считает Залужный.

Тактика действий Суровикина

Еще в начале ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что оккупанты начали действовать иначе после назначения нового командующего. Доктрина Суровикина — это масштабные обстрелы критической и гражданской инфраструктуры.

Похожей информацией поделился командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский: "Тактика в основном наблюдаем, что она поменялась с назначением Суровикина. Мы наблюдаем, что произошло увеличение и авиационных и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов".

Самая горячая точка на фронте сейчас — это Бахмут. Сегодня, 15 декабря, в ВСУ рассказали об одном из недавних штурмов города. В атаке участвовали около 100 "вагнеровцев", 17 из которых погибли.

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