На восточном фронте ситуация очень напряженная.

Российские оккупанты изменили тактику после назначения командующего российскими оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина.

"На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика в основном наблюдаем, что она поменялась с назначением Суровикина (командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин – УНИАН). Мы наблюдаем, что произошло увеличение и авиационных и ракетных ударов и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов", - рассказал Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Сырский также отметил, что Бахмут в военном плане не имеет стратегического значения для оккупантов.

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По его словам, это направление имеет психологическое значение, поскольку после ряда потерь в Херсонской области,а перед этим в Харьковской области, РФ пытается любым способом овладеть Бахмутом, прорвать обороны и таким образом мотивировать свой личный состав и поднять уровень морально-психологического состояния.

Генерал Суровикин: что известно о командующем армией РФ в Украине

8 октября 2022 года в Министерстве обороны РФ назначили командующего оккупационной армией в Украине. Им стал 55-летний генерал Сергей Суровикин.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что Путин сделал это назначение, чтобы переложить на Суровикина ответственность в случае поражения. В то же время, по его словам, прозвище "Мясник из Алеппо" подходит Суровикину больше всего.

Позже журналисты выяснили, что новый командующий войны в Украине генерал Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин оказался владельцем элитного имущества стоимостью 2 миллиона долларов.

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