После назначения Суровикина российская армия, похоже, стала более дисциплинированной.

После назначения нового командующего российскими оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина тактика россиян изменилась. Враг стал чаще использовать террористические тактики против гражданского населения.

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters, Суровикин пользуется "доктриной террористов" и устраивает массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры и мирных жителей.

По словам главы Минобороны, после назначения Суровикина российская армия, похоже, стала более дисциплинированной. В то же время тактика оккупантов также претерпела изменения.

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"Он использует террористические тактики против гражданского населения и объектов инфраструктуры с использованием крылатых ракет, реактивных снарядов и беспилотников, специальных иранских беспилотников", – отметил Резников.

Кроме того, оккупанты теперь не выпускают по Украине одну-две ракеты, как раньше. Сейчас россияне запускают "по 40 ракет в день и ждут".

Генерал Суровикин: что известно о командующем армией РФ в Украине

8 октября 2022 года в Министерстве обороны РФ назначили командующего оккупационной армией в Украине. Им стал 55-летний генерал Сергей Суровикин.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что Путин совершил это назначение, чтобы переложить на Суровикина ответственность в случае поражения. В то же время, по его словам, прозвище "Мясник из Алеппо" подходит Суровикину больше всего.

Позже журналисты выяснили, что новый командующий войной в Украине генерал Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин оказался владельцем элитного имущества стоимостью 2 миллиона долларов.

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